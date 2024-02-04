В одной из сельских школ Крыма появился свой медиацентр

Съёмочная группа «Вести Крым» побывала в одной из сельских школ Крыма. Там недавно появился свой медиацентр, где дети по своей инициативе делают информационные сюжеты, записывают интервью и выпуски новостей.
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