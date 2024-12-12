Мальчик прикинулся девочкой и разоблачил учителя-педофила

В США школьник прикинулся девочкой в мессенджере и поймал учителя-педофила В США арестовали учителя из штата Южная Дакота, который отправил четыре фотографии своего пениса мальчику, прикинувшемуся девочкой в социальных сетях.
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