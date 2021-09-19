Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав харченко
    Судан, Сирия, какие светочи демократии. И правильно нефиг там наблюдать, есть кому этим заниматься, целая армия эллочек.Захарова ответила...
  • Кто Где
    А как же примета - не свисти, денег не будет?Массовый свист ук...
  • Vasil Cornev
    По закону минимальным наказанием за совершение такого преступления является лишение свободы на восемь лет, а максимал...Пермского стрелка...

Певец Майданов лидирует в своем округе с 94,53% голосов после обработки 0,25% протоколов

Певец Майданов лидирует в своем округе с 94,53% голосов после обработки 0,25% протоколов

Популярный певец Денис Майданов набирает 94,53% голосов в Одинцовском одномандатном округе номер 122.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Александр 24
И что он будет делать в Думе? Песни петь? Или у него ума палата? А потом сами же и жалуетесь,мол,Дума принимает чёрте - какие законы. А кнопочки-то и нажимают такие депутаты,которые ни ухом,ни рылом в законодательстве.

Картина дня

наверх