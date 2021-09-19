Певец Майданов лидирует в своем округе с 94,53% голосов после обработки 0,25% протоколов

Федеральное агентство новостей №1ПолитикаПевец Майданов лидирует в своем округе с 94,53% голосов после обработки 0,25% протоколовПопулярный певец Денис Майданов набирает 94,53% голосов в Одинцовском одномандатном округе номер 122.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьА2Александр 24И что он будет делать в Думе? Песни петь? Или у него ума палата? А потом сами же и жалуетесь,мол,Дума принимает чёрте - какие законы. А кнопочки-то и нажимают такие депутаты,которые ни ухом,ни рылом в законодательстве.Комментировать
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