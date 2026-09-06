ЗАПАД ПРОДОЛЖАЕТ НАКАЧИВАТЬ УКРАИНУ ОРУЖИЕМ ﻿

Николай БОЛЬШАКОВ Этим летом западная помощь Украине достигла пика – по данным Кильского института, Киев в июне получил от Запада €7,2 млрд военной помощи, это самый высокий показатель с момента прекращения прямой поддержки от США в прошлом году, а также рекорд с весны 2024 года и третий по величине месячный объём иностранного финансирования с февраля 2022 года.
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