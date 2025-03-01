Кнайсль: рост недовольства в Европе может привести к уличным протестам

Бывший глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила в интервью ТАСС, что европейские власти все хуже справляются с проблемами граждан, что усиливает общественное недовольство и может привести к массовым протестам.