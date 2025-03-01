Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 228 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЕЛЕНА СВЕТЛАЯ
    Что за очередной бред от ЖКХ? То что находится в квартире собственника УК ответственности не несёт! УК отвечает тольк...За самовольную за...
  • Вар Фарин
    Вот ведь б....ь! Эта "мата харя", с крутой жопой, никак не успокоится! Видимо не слабо ей перепадает из "киевской" ко...Бербок призвала н...
  • Eduard
    Из Квартала95 не бойсь никого на фронте небыло!Экс-помощник Трам...

Кнайсль: рост недовольства в Европе может привести к уличным протестам

Кнайсль: рост недовольства в Европе может привести к уличным протестам

Бывший глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила в интервью ТАСС, что европейские власти все хуже справляются с проблемами граждан, что усиливает общественное недовольство и может привести к массовым протестам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх