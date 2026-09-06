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Захарова заявила о закрытии генконсульства РФ в Бонне как ударе по подготовке к выборам в Германии

Германия приняла решение закрыть генконсульство России в Бонне, что, по оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, направлено на нанесение удара по работе российских дипломатов, связанных с подготовкой к предстоящим выборам в Германии.

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