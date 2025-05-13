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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников забил 22-й гол в плей-офф НХЛ и делит 16-е место среди россиян с Гончаром. Он обошел Панарина и Радулова

Свечников забил 22-й гол в плей-офф НХЛ и делит 16-е место среди россиян с Гончаром. Он обошел Панарина и Радулова

Форвард «Каролины» поразил пустые ворота «Вашингтона» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (5:2, 3-1).

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