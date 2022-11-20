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Касильяс считает, что Роналду может стать лучшим бомбардиром ЧМ: «Люди не верят в него – забывают, чего он достиг. Но у него до сих пор есть все для игры на высочайшем уровне»

Икер Касильяс считает, что Криштиану Роналду ярко себя проявит на ЧМ-2022. – Кто станет лучшим бомбардиром? – Очень сложно ответить.

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