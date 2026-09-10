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Нижегородская правда

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Задержаны подозреваемые в покушении на убийство мигранта в Перевозе

Задержаны подозреваемые в покушении на убийство мигранта в Перевозе

Полицейские задержали двух мужчин, которые напали на мигрантов из Индии в Перевозе. Их личности удалось установить менее чем за сутки.

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