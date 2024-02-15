25 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Питтсбург»

«Флорида» на выезде забросила пять шайб в ворота «Питтсбурга». В ночь на 15 февраля в Питтсбург (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимал «Флориду Пантерз».