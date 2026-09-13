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10 диких, но очень классных товаров, которые я нашёл на AliExpress

Настоящий экскаватор, оригинальная ретро-консоль Нинтендо, гантель-револьвер,Rabbit R1 и много чего еще вы найдете в нашей подборке диких товаров с Алиэкспресс.

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