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Тигран Кеосаян: “У меня нет никакого отношения ни к Примадонне, ни к Максимке*”

Тигран Кеосаян: “У меня нет никакого отношения ни к Примадонне, ни к Максимке*”

После февраля 2022 года множество аристов и медиаперсон покинули Россию. Некоторые из них позже были официально признаны иностранными агентами, включая Максима Галкина*, Андрея Макаревича* и Анатолия Белого*.

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