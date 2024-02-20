Тигран Кеосаян: “У меня нет никакого отношения ни к Примадонне, ни к Максимке*”

После февраля 2022 года множество аристов и медиаперсон покинули Россию. Некоторые из них позже были официально признаны иностранными агентами, включая Максима Галкина*, Андрея Макаревича* и Анатолия Белого*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии