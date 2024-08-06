- ВОТ ПРОСЫПАЕШЬСЯ УТРОМ. ЧАСОВ В 5… ПТИЧКИ ПОЮТ… БЕЖИШЬ В ДУШ… ПОТОМ КРУГОВ 30-40 ВОКРУГ ДОМА, ПОТОМ ГОТОВИШЬ ОФИГЕННЫЙ ЗАВТРАК… - И ЧАСТО ЭТО С ТОБОЙ? - НИ РАЗУ.