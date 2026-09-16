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Регионы России

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АвтоВАЗ модернизировал Lada Niva Legend для комфортной повседневной эксплуатации

АвтоВАЗ модернизировал Lada Niva Legend для комфортной повседневной эксплуатации

АвтоВАЗ представил обновлённую версию внедорожника Lada Niva Legend, которая получила ряд модернизаций, направленных на повышение удобства в повседневном использовании.

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