Явка на выборах в Госдуму во Владимирской области 19,55%

На участки во Владимирской области пришло 152 199 человек, ещё 54 185 проголосовали дистанционно. Результат ниже, чем пять лет назад.
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