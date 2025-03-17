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Царьград

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Украина уже победила: Зеленский обратился к США. Осталось немного: "Заставить Россию"

Украина уже победила: Зеленский обратился к США. Осталось немного: "Заставить Россию"

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский не теряет надежды представить всё, что происходит в последнее время, как очередную "перемогу".

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