Мавритания будет рада приходу большего числа российских инвесторов

Мавритания будет счастлива увидеть у себя больше инвесторов из России во всех актуальных сферах экономики страны, заявил 24 октября президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани во время переговоров с Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани.