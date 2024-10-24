Мавритания будет рада приходу большего числа российских инвесторов

Мавритания будет счастлива увидеть у себя больше инвесторов из России во всех актуальных сферах экономики страны, заявил 24 октября президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани во время переговоров с Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани.
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