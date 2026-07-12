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Всё о женщинах

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Психолог призвала работать со взрослыми в вопросах использования гаджетов детьми

Психолог призвала работать со взрослыми в вопросах использования гаджетов детьми

Современные родители сами от них зависимы. Ограничения на времяпрепровождение ребёнка в устройствах необходимы из-за активности мошенников, подчеркнула в эфире радиостанции «Говорит Москва» педагог-психолог московской школы № 2065 Светлана Садырева.

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