Психолог призвала работать со взрослыми в вопросах использования гаджетов детьми

Современные родители сами от них зависимы. Ограничения на времяпрепровождение ребёнка в устройствах необходимы из-за активности мошенников, подчеркнула в эфире радиостанции «Говорит Москва» педагог-психолог московской школы № 2065 Светлана Садырева.
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