Минутка высокой моды в связи с номером выпускаТрадиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-69. Блицхрюк. 16 августа 2024
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Павел Лелин
ну как так-то, а? в Курской "проморгали" - ай-йя-йяй! - в Белгородской нет! а патаму чо ждали! Ведь такой лакомый кусочек - Курская АЭС! жаль не всех затянуть в ловушку удалось...
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