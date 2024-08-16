Невоенный анализ-69. Блицхрюк. 16 августа 2024

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Минутка высокой моды в связи с номером выпускаТрадиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Павел Лелин
ну как так-то, а? в Курской &quot;проморгали&quot; - ай-йя-йяй! - в Белгородской нет! а патаму чо ждали! Ведь такой лакомый кусочек - Курская АЭС! жаль не всех затянуть в ловушку удалось...
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