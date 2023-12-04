Юная гимнастка из Куркина завоевала бронзу Открытого турнира «Super STAR»

Ученица второго класса из школы №1985 Мия Голубова успешно выступила на Открытом турнире по художественной гимнастике «Super STAR», который проходил в спорткомплексе института РТУ МИРЭА на проспекте Вернадскогою.
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