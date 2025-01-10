🖼 Картины в музее художника Константина Коровина в Гурзуфе планируют «оживить» Больше 10 известных полотен, которые Коровин создавал в Крыму, станут частью мультимедийного шоу.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🖼 Картины в музее художника Константина Коровина в Гурзуфе планируют «оживить» Больше 10 известных полотен, которые Коровин создавал в Крыму, станут частью мультимедийного шоу.