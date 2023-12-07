Китай и Лаос пообещали расширить сотрудничество в борьбе с коррупцией

Пекин, 6 декабря /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си в среду провел переговоры с членом Политбюро ЦК Народно-революционной партии Лаоса /НРПЛ/, секретарем Центральной комиссии НРПЛ по проверке дисциплины, председателем Государственного надзорного управления Лаоса Кхампханом Пхомматхатхом.
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