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Карина Нигай не собрала пазл в аквариуме с тараканами и первой покинула «Звезды в джунгли»

Карина Нигай не собрала пазл в аквариуме с тараканами и первой покинула «Звезды в джунгли»

Карина Нигай покинула «Звезды в джунглях. Суперсезон» в первом же выпуске. Стилистка и финалистка «Новых звезд в Африке» не справилась с испытанием на вылет и стала первой, для кого суперсезон закончился, — хотя сама рассчитывала дойти до финала.

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