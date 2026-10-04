Карина Нигай не собрала пазл в аквариуме с тараканами и первой покинула «Звезды в джунгли»

Карина Нигай покинула «Звезды в джунглях. Суперсезон» в первом же выпуске. Стилистка и финалистка «Новых звезд в Африке» не справилась с испытанием на вылет и стала первой, для кого суперсезон закончился, — хотя сама рассчитывала дойти до финала.