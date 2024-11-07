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Сергей Лавров прибыл в Астану с дипломатическим визитом

Сергей Лавров прибыл в Астану с дипломатическим визитом

Сильной метелью и пронизывающим ветром встретила Астана министра иностранных дел Сергея Лаврова. Глава российского МИД прибыл в Казахстан для обсуждения подготовки к предстоящему государственному визиту в страну Владимира Путина.

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