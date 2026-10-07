На трассе Екатеринбург-Тюмень фура насмерть сбила водителя на обочине

Утром 7 октября на 35-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» водитель «МАНа» при сужении проезжей части из-за дорожных работ зацепил стоявший на обочине грузовик и сбил 49-летнего мужчину, который устранял неисправность возле своей машины.
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