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Царьград

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На трассе Екатеринбург-Тюмень фура насмерть сбила водителя на обочине

На трассе Екатеринбург-Тюмень фура насмерть сбила водителя на обочине

Утром 7 октября на 35-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» водитель «МАНа» при сужении проезжей части из-за дорожных работ зацепил стоявший на обочине грузовик и сбил 49-летнего мужчину, который устранял неисправность возле своей машины.

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