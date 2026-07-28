РТК-ЦОД обеспечил инфраструктуру для масштабирования онлайн-кинотеатра START

Перед запуском задачи по масштабированию инфраструктуры РТК-ЦОД тщательно оценивал уровень доступности вычислительных ресурсов, наличие необходимых сертификатов, резервирование инженерных систем и расположение площадок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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