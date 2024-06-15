Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет назвал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии "голой вечеринкой", распорядителем которой является "голый король" в лице украинского лидера Владимира Зеленского.
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