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XRP теряет часть спекулятивных позиций после октябрьского падения

В середине августа, когда XRP опускался примерно до $1, открытый интерес по фьючерсам снизился приблизительно до $360 млн — одного из минимальных значений на рассматриваемом графике.

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