Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков после поражения от «Барселоны» (1:4) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов отметил, что еще полгода назад не поверил бы, что его карьере сложится таким образом.
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