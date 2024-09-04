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Стоит готовиться к взлету цен: Хазин призвал приобрести это заранее — окупится с лихвой

Стоит готовиться к взлету цен: Хазин призвал приобрести это заранее — окупится с лихвой

Стоит готовиться к взлету цен: Хазин призвал приобрести это заранее — окупится с лихвой Евгения КомароваВ текущих условиях геополитической напряженности и смены сезонов регулярно появляются новости о росте цен на определенные товары и услуги.

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