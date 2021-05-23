Что нужно сделать, чтобы уволили Сапожникова? Итоги недели от «Чита.Ру»

В новой сборке колонок от журналистов «Чита.Ру», посвящённых важным событиям уходящей недели, авторы вновь рассуждают о работе сити-менеджера Читы Сапожникова и реакции на предложение о его отставке главы города Евгения Ярилова; о том, почему власти Забайкалья считают нормальным переваливать часть своей работы на граждан; о двойных стандартах в борьбе с коронавирусом; об ошибке, из-за которой губернатор Александр Осипов 7 лет был президентом в некоммерческом партнёрстве «Объединение независимых энергосбытовых компаний».