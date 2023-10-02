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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шаров о результатах «Салавата»: «Никому не нравится такое положение дел. Остается работать и верить в систему»

«Салават Юлаев» уступил со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Непростой период у команды. Может быть, что-то обсуждали внутри команды? – Конечно, обсуждали.

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