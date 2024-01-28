Была бы мечта…

Сегодня купила я ягод лукошко, росли они где-то у края Земли… Хочу я поездить по миру немножко, уходят пока без меня корабли туда, где и ламы живут, и пингвины, нежаркие тропики, юг, но и лед, высокие горы, в снегу их вершины, в страну, где туманы плывут круглый год… Там пляшут индейцы в забавных нарядах и […].