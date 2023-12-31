Что нельзя делать 1 января 2024 года по народным приметам наших предков Ксения КирпикДля того чтобы утро 1 января 2024 года было удачным и спокойным, полезно придерживаться народных примет, которыми руководствовались наши предки.
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