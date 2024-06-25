На территории Калужской области изъяли около 100 литров немаркированного пива

В ходе мониторинга торговых точек на территории Калужской области у 41 хозяйствующего субъекта было изъято около 100 литров пива неизвестного происхожденияВ ходе мониторинга торговых точек на территории Калужской области у 41 хозяйствующего субъекта было изъято около 100 литров пива неизвестного происхождения.
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