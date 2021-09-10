Юристы рассказали, как получить налоговый вычет за обучение детей

Налоговый вычет можно получить за оплату образовательных услуг, которые предоставила организация с соответствующей лицензией Россияне с детьми могут получить налоговый вычет за образовательные услуги, такие как репетиторство, секции и кружки.
Налоговый вычет можно получить за оплату образовательных услуг, которые предоставила организация с соответствующей лицензией Россияне с детьми могут получить налоговый вычет за образовательные услуги, такие как репетиторство, секции и кружки.
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