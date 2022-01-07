Театр абсурда

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В Казахстане победят власти, других вариантов практически нет

В Казахстане победят власти, других вариантов практически нет

Общие принципы современных народных волнений выглядят так:- если протестующие выступают на стороне одной из системных, представленных в парламенте политических сил или получают ее поддержку, то у них есть шанс на совершение переворота; - если протестующие выступают от политического андеграунда, от несистемных политических сил, то вероятность их торжества ничтожна, особенно при отсутствии поддержки извне;- если протест длится достаточно долго, то и первые, и вторые обязательно устанавливают связи с представителями государств, готовых это протест поддержать, вложиться в него материально и политически;- если протест длится достаточно долго, протестанты получают в руки оружие, а лидеры протеста устанавливают связи с представителями государств, готовых этот протест поддержать, то начинается гражданская война;- ни один протест не рассасывается сам собой, давление со стороны властей обязательно.

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