Россиянам прилетит штраф с беспилотника

Беспилотные авиационные системы (БАС) помогают обнаруживать лесные пожары и незаконные рубки, находить стихийные свалки и видеть с воздуха нарушения на дорогах, но пока получаемые дронами данные по закону не являются юридически значимыми.
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