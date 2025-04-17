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Парламентская газета

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Россиянам прилетит штраф с беспилотника

Россиянам прилетит штраф с беспилотника

Беспилотные авиационные системы (БАС) помогают обнаруживать лесные пожары и незаконные рубки, находить стихийные свалки и видеть с воздуха нарушения на дорогах, но пока получаемые дронами данные по закону не являются юридически значимыми.

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