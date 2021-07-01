Потенциально пьяный омский водитель отправился в больницу вместе с пассажиром

«Предварительно, 29 июня 2021 года в 20:35 в районе 286 километра трассы 50-летний водитель «УАЗа» с признаками опьянения не справился с управлением, отчего машина перевернулась и слетела в кювет», - пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области.