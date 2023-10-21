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АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ: «Я НЕ СМОТРЮ НА ДЕКОЛЬТЕ!»

Актер рассказал о предпочтениях в одежде, что делает женщину по-настоящему роскошной, а также о том, как произвести на него впечатление Александр Домогаров как хорошее вино — с возрастом все интереснее, что и подтверждают его многочисленные поклонницы.

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