Аналитики оценили YouTube в $455 млрд и призвали Alphabet к реструктуризации Аналитик...

Аналитики оценили YouTube в $455 млрд и призвали Alphabet к реструктуризацииАналитики инвестиционной компании Needham оценили стоимость YouTube в 455 миллиардов долларов, что на 50 % превышает рыночную капитализацию Netflix.
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