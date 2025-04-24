Во Владимирской области МЧС России запустило серию экскурсий к 80-летию Великой Победы

В специальном проекте ко Дню Победы учащимся школ, колледжей и вузов региона сотрудники МЧС России раскрывают уникальные подробности героической истории пожарного дела во Владимирской области во времена Великой Отечественной войны.
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