«Собчак писал историю первого этапа современной России»

В 1991 году Анатолий Собчак, 25 лет со дня смерти которого исполняется 19 февраля, стал первым демократически избранным мэром Ленинграда, тогда же жители проголосовали за возвращение городу его исторического названия.
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