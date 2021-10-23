Как мигранты виноваты, так сразу шум, а как русские – об этом не пишут. Где справедливость

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаКак мигранты виноваты, так сразу шум, а как русские – об этом не пишут. Где справедливость автор - Политические будни Лица из числа приезжих и их земляки на родине возмущаются.Вернуться к статье197НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ДомнинЭто вопрос властной политики, а не справедливости. Всегда надо указать причину, почему управление страной херовато.Сергей СеновозовБыстро они забыли, как гнали, убивали и насиловали русских в 90-е. А я не забыл, и если эти бабуины будут себя хамски вести себя В России, то будут получать сполна. У народа русского терпение лопнуло!ЕЕкатеринаЛюдмила Фирстова (Таран) "Каяться на коленях: В Москве арестованы охотники на русских" " Для России принципиально важным является то, что никто (то есть ВООБЩЕ НИКТО!) не имеет права, придя в наш дом, устанавливать в нём свои порядки. И тем более присваивать себе в этом доме право на насилие и унижение других людей. Последовательность "эволюции" инокультурных иммигрантов везде одинакова. Сначала – образование устойчивых обособленных "общин", помаленьку начинающих терроризировать коренных жителей, приучая их к мысли, что не они теперь здесь хозяева. Затем – отрезание голов и глумление над верой (убийство в храме). Франция уже вошла в эту стадию, Россия же, если мигрантофильские настроения у её властей сохранятся, на пути к этому. И, наконец, третья, заключительная стадия: составив 10-15% населения, сплочённые иммигранты начинают диктовать стране и её народу свои условия – создают свои организации (а если разрешат, то и партии), проводят своих людей во власть, меняют под себя законы, монополизируют право на насилие (отобрав его у государства). А в итоге, если и не требуют отторжения части территории (пример – Косово), то начинают делать заявления, подобные высказанному "Арабской партией Швеции" предложению шведам, которым мигранты не по сердцу (в первую очередь – пожилым людям, помнящим, "как раньше было"), убираться вон из собственной страны. Если мы не хотим себе подобного будущего, действовать надо уже сейчас. "Кремлебот ПутинаМы живем с своей стране и чем и кем возмущаться или восторгаться - разберёмся сами без чужих глупых советов и бестолковых мнений. Не нравится вам в России - вас тут за х*й никто не держит, давайте уе**вайте отсюда в свои кишлаки.vovovo ИбрагимовМне 60, два высших образования, живу в Москве 25 лет. Я даже дворником устроится на работу не могу. Всегда в нашем дворе работали и работают приезжие из братских республик бывшего СССР. Раньше они как-то вели себя поскромнее, было привито уважение к старшим по возрасту. Сейчас ограбить 70 летанию старушку в порядке вещей. Сбросить лед с крыши на стоящую машину во дворе у которой на лобовом стекле номер телефона, это нормально. Говорят сам виноват. Делаешь им замечание, а они драться лезут. Без культуре и наглость.ЛНЛеонид НиконоровВсё прекрасно знают , как к русским относятся на родине приезжих ! И что там происходит ( в бывших советских республиках ! ) ! А у нас им слишком многое позволяют власть , по - этому они и борзеют ! Я , уже , не говорю про рабочие места !ГусЕнаКак и что? Конкретно можно?Жизнь продолжаетсяНе надо забывать, что не мы к вам приехали, а вы к нам, и поведение должно быть соответствующее, но ОТДЕЛЬНЫЕ ваши граждане, возомнили себя хозяевами жизни, забыв, что они в гостях. Со своими мы сами разберемся, а для "друзей" из бывших союзных республик чемодан, вокзал, домой... Получили независимость, вот и жрите её только у себя на родине.карла карловаЛучше не приезжать мигрантам в Россию и обид не будет с обеих сторон.Мигрантам надо жить и работать у себя на родине.Альбина КолесниковаВот чего они эти мигранты забыли в России? пусть у себя в кишлаках живут и работают соблюдая свои правила и законы, а не едут к нам показать какие они крутые.WWaleryМигранты помнят как их уважали в Союзе, везде они были правы и пользовались льготами. Сегодня в мозгах у них так и осталась снисходительность советского интернационализма. Однако прошло 30 лет... и разница в культуре сразу бросается в глаза... и еще эта демонстративная религиозность, намазы... Лучший вариант - забыть дороги в Россию. А если приехали - будьте вежливыми и культурными туристами.Алексей ПлескачПишут обо всём. И да! О мигрантах - громче, потому, что темы "горячие". Кстати! Журналисты подавляющего числа СМИ чхать хотели на решение проблем и то, что как раз они то - очень даже помогли бы в решении! НЕТ! Наоборот! Они как раз раздувают и МЕШАЮТ решать проблемы. За очень редкими исключениями - специально подготовленные журналисты первых каналов федерального ТВ. Раньше было ещё хуже! Оттого проблемы толком и не поднимались. Журналисты - частные - входят в обязательном порядке - в обслуживающий местный олигархат и разных властьпредержащих - персонал. Оттого это всё так.AННА МОСКВА (.)Все правильно, мигранты виноваты, так сразу шум, а как русские – потому что мы у себя дома. Мы со своими чертёнкоми разберемся, не позволим чужакам нос совать куда не положено....Быстро они забыли, как гнали собак избитых на помойку , убивали и насиловали русских в 90-е. Дана команда, Молчать......Николай НиколаевичБез проблем. Русские виноваты в Узбекистане,Таджикистане,Азербайджане? Нет?! Так едьте к себе. И мне будет абсолютно всё равно,виноваты вы там,или нет!AННА МОСКВА (.)Кто вам позволил из своего родного дома в России выкидать на помойку? "Каяться на коленях: В Москве арестованы охотники на русских.Николай НиколаевичА...Очередная шавка...Впредь на аватарку буду смотреть. А к собакам претензий нет.Алексей ПлескачА у русских есть чувство собственного достинства?!? НЕТ! И - более того - стоит кому его проявить, КТО первым бьёт? Власти?!? СОСЕДИ ДА РОДСТВЕННИКИ! Боясь, что работы лишутся, другие - не так посмотрят. ВСЕ, кого воспитывали "ловить" такие сигналы - все всё видят и - ЭКСПЛУАТИРУЮТ ПОДОБНЫЕ УЯЗВИМОСТИ на полную катушку!!! Минусуйте, сколько угодно! Сами ж эксплуатируете! КТО ВЫ - кто здесь? С 404, змагары, представители разных маргиналов, кого в ГосДуму не пустили. Минусуйте, сколько угодно! Мы НАУЧИМ людей. Вот, тот случай в метро - уже показал - КАК можно. И что потом? Начали врать, что дескать, даму во втором случае, якобы, пытались привлечь. Пошла мифология, ибо такое - ломает вам, ссорильщикам - ВСЁ. Виновники всего беспредела кто? Представители бизнеса и местные, в основном, власти, кто завязан! Как в Москве и Подмосковье. И - в других регионах! НО! От них стараются это всё отвести! Рассорив людей. НЕПРАВЫ те, кто наезжает на русских в Средней Азии. КТО?!? Те же, кто у нас рты затыкает и людей запугивает - из - опять же - бизнеса и местных элиток! Учителя то советские - были ОДИНАКОВЫЕ. Воспринимать - оттого - всех их - что там, что у нас - надобно - ОДНОЙ КОДЛОЙ. И вывозить ВСЕХ НАДОБНО. Возвращая то, что по праву - НАШЕ. Точка. Минусуйте. Уверен, что через некоторое время опубликуют инфу, где будут персоналии, кто в разных темах на разных сайтах разводит такое вот ссорящее. С никами - со всеми и - со всеми хозяевами, на которых эти работали и работают.Валерий МостовыхА что вы уроды не вспоминаете что русских ото всюду гонят любую соц. страну возьмите. Русских гонят в наглую а вы здесь за этих заступаетесь для этих законы принимать самые жёсткие в плоть до расстрела.Evgenija PaletteПОТОМУ ЧТО РУССКИЕ - ДОМА.... А ВЫ - В ГОСТЯХ! Вы В СВОЕМ УМЕ, задавать такие вопросы... РАСПРОСТРАНИЛИСЬ ТУТ .... И, похоже - УВЕРОВАЛИ, что можете стоять с нами на одной половице?... СИДИ ТИХО, ПОКА ПУСКАЮТ...Комментировать
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