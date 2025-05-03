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Апраксин двор могут выставить на торги по аналогии с «Крестами»

Апраксин двор могут выставить на торги по аналогии с «Крестами»

Санкт-Петербург рассматривает возможность продажи городской недвижимости в Апраксином дворе, вдохновившись успешной аналогичной сделкой со зданием «Крестов» на Арсенальной набережной за 1,1 миллиарда рублей.

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