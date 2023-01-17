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Президент Сербии Вучич: США сконцентрировали все свои силы против России

Президент Сербии Вучич: США сконцентрировали все свои силы против России

Соединенные Штаты сконцентрировали все свои силы против Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Александр Вучич, президент Сербии.

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