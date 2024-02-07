Жителя Вельского района осудят за содействие мошенничеству

Прокуратура Вельского района утверждали обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителяЕго обвиняют в покушении на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
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