Китай повысит качество обслуживания государственных больниц

“Новости Китая” о больницах в Китае Китай приложит усилия для повышения качества и эффективности работы государственных больниц, заявил заместитель главы Национальной комиссии здравоохранения Ли Бинь на пресс-конференции в Пекине в понедельник.
“Новости Китая” о больницах в Китае Китай приложит усилия для повышения качества и эффективности работы государственных больниц, заявил заместитель главы Национальной комиссии здравоохранения Ли Бинь на пресс-конференции в Пекине в понедельник.
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