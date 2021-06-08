Китай повысит качество обслуживания государственных больниц

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“Новости Китая” о больницах в Китае Китай приложит усилия для повышения качества и эффективности работы государственных больниц, заявил заместитель главы Национальной комиссии здравоохранения Ли Бинь на пресс-конференции в Пекине в понедельник.