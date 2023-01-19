Волшебная точка на теле: убирает головную боль и напряжение

Точка называется «Хэ-Гу» и находится между большим и указательным пальцем на внешней стороне кисти. Она борется не только с головной болью, но и убирает неприятные ощущения в спине, зубную боль, а также снимает перенапряжение мышц.
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