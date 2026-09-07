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Слуцкий о Семаке и Викторе: «Образ Сергея Богдановича – что он максимально религиозный, спокойный, не ругается, в отличие от меня, быдла волгоградского, – не сочетается с действиями»

Леонид Слуцкий прокомментировал результаты « Зенита » в этом сезоне. – У «Зенита» уже третье поражение за семь туров, это повторение антирекорда клуба в РПЛ .

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